Китай переманивает наставника сборной Италии

Corriere Dello Sport сообщает, что Suning Group предлагает наставнику сборной Италии Джампьетро Вентуре двухлетний контракт в "Цзянсу Сунин" на сумму 20 миллионов евро.

После вылета "Цзянсу Сунин" из Лиги Чемпионов АФК был уволен главный тренер команды Янг-Су Чой, кроме того в чемпионате Китая команда идет на предпоследнем 15-м месте, набрав всего 8 очков после 12 туров.

По информации издания Вентура может согласится на предложение китайцев, поскольку его отношения с руководством итальянской федерации не очень теплые.