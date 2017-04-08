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Спорт
Футбол
7 апреля 17, 20:59
Вида о переезде в Англию или Испанию
вида,
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Центральный защитник "Динамо" Домагой Вида опроверг информацию турецких СМИ о переезде в Англию или Испанию.

- Журналистам Fotospor должно быть стыдно за такие примитивные инсинуации, ведь ни с кем из них я вообще не общался.

Друзья, я же живу с вами в одной стране, многие журналисты знают мой номер телефона. Так что, пожалуйста - обращайтесь ко мне напрямую или через клубную пресс-службу, я всегда открыт к общению. А если я сам захочу что-то донести через прессу, то обязательно приду в офис «Динамо» и дам комментарий или интервью клубному сайту.

Сейчас же я полностью сосредоточен на подготовке к ближайшей игре - «Динамо» - «Олимпик», на которую приглашаю и вас, - приводит слова Виды пресс-служба "Динамо".

Ранее в турецкой прессе появилась информация о том, что Домагой Вида отказал турецким клубам и намерен переехать в Англию или Испанию.
UA-Football
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