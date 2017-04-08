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Спорт
Футбол
7 апреля 17, 17:04
Вида хочет играть в чемпионтае в Испании
Домагой Вида
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Защитник Динамо Вида сейчас комментирует слухи по поводу вероятности его переезда в турецкий чемпионат.

Эти данные сегодня – седьмого апреля -  передает Fotospor. Согласно этому сообщению – Вида располагает предложениями из Турции, а также есть они и из Испании и из Англии. Игрок также очень благодарен клубам Турции за высказанный интерес, и футболист бы не хотел упустить шанс на будущие игры в наилучших лигах – там, где он всегда хотел бы выступать.

По данной причине игрок будет свою карьеру продолжать или в Англии, или в Испании - отметил Вида. Контракт же Виды с "Динамо" будет иметь силу до 30-го июня 2018 г.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Вида пребывал в сфере интересов "Эвертона".
URA-Inform
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