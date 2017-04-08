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Спорт
Футбол
7 апреля 17, 12:02
Реал требует за Бензема 60 млн евро, Милан заплатит частями
Бензема
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Милан намерен существенно усилить линию атаки

Как сообщает Tuttosport, главной трансферной целью на сезон 2017/2018 для "Милана" стал форвард "Реала" Карим Бензема.

Руководство итальянского клуба считает, что привлечение такого игрока было бы отличным маркетинговым ходом. "Реал" может отпустить француза, но за солидные отступные. Называется сумма в 60 миллионов евро.

"Милан" пока не готов уплатить такое количество денег, а если и заплатит, то только после завершения сделки о продаже клуба китайской компании.

На данный моментитальянский гранд рассчитывает , что сможет оплатить трансфер Бензема в рассрочку. Первый платеж составит 20 миллионов евро, а далее "Милан" собирается платить частями, сумма которых не оговаривается.
UA-Football
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