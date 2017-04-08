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Спорт
Футбол
6 апреля 17, 17:19
КДК ФФУ разбирается с ситуацией с матчем Полтава - Шахтер
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Об этом сообщил ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.

- Материалы о соответствующих действиях клубов будут направлены в КДК ФФУ, который на следующей неделе даст оценку этим действиям и примет решение о том, почему матч не состоялся, чья в этом вина и, если будет установлена ​​вина принимающей стороны, то будет рассматриваться вопрос о техническом поражении, - сказал Грищенко в эфире канала "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что перенесенный матч 1/4-й финала Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" не состоялся из-за состояния поля на стадионе "Локомотив". Президент полтавского клуба Леонид Соболев в знак протеста заявил, что снимает команду с чемпионата.

Тем не менее, техническое поражение полтавскому клубу все еще не было засчитано.

Сегодня стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины, согласно которым "Николаев" сыграет против "Динамо", а "Днепр" поедет в гости к победителю пары ФК "Полтава" - "Шахтер".
UA-Football
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