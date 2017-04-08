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Спорт
Футбол
6 апреля 17, 14:51
Жеребьевка полуфинала Кубка Украины
динамо,дк,
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В Николаеве ожидаем аншлаг

Сегодня, 6 апреля, в 9:00 в Киеве в конференц-зале отеля Hilton состоялось ряд мероприятий.

Руководство УПЛ встретилось с президентом испанской Ла Лиги - Хавьером Тебасом и представило сотрудничество между двумя организациями, а также выступил представитель французской Лиги 1 Жерома Перлемутра, который рассказал об основных тенденциях развития Лиги 1.

Потом иностранные гости провели процедуру жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины.

Пара 1: Полтава/Шахтер - Днепр

Пара 2: Николаев - Динамо

Напомним, что финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.
UA-Football
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