Жеребьевка полуфинала Кубка Украины

Сегодня, 6 апреля, в 9:00 в Киеве в конференц-зале отеля Hilton состоялось ряд мероприятий.

Руководство УПЛ встретилось с президентом испанской Ла Лиги - Хавьером Тебасом и представило сотрудничество между двумя организациями, а также выступил представитель французской Лиги 1 Жерома Перлемутра, который рассказал об основных тенденциях развития Лиги 1.

Потом иностранные гости провели процедуру жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины.

Пара 1: Полтава/Шахтер - Днепр

Пара 2: Николаев - Динамо

Напомним, что финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.