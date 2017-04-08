Жеребьевка полуфинала Кубка Украины

Сегодня, 6 апреля, в 9:00 в Киеве в конференц-зале отеля Hilton состоялось ряд мероприятий.
Руководство УПЛ встретилось с президентом испанской Ла Лиги - Хавьером Тебасом и представило сотрудничество между двумя организациями, а также выступил представитель французской Лиги 1 Жерома Перлемутра, который рассказал об основных тенденциях развития Лиги 1.
Потом иностранные гости провели процедуру жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины.
Пара 1: Полтава/Шахтер - Днепр
Пара 2: Николаев - Динамо
Напомним, что финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.