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6 апреля 17, 12:00
Рейтинг ФИФА. Украина опускается на шесть позиций
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Команда Шевченко до 4 мая - 37 в мире

В обновленном рейтинге национальных команд по версии ФИФА от 6 апреля 2017 года сборная Украины потеряла шесть позиций Национальная команда Украины теперь занимает 37-е место.

Ближайшие соседи нашей сборной - сборная Австрии (36 позиция) и сборная Парагвая (38). От австрийцев мы отстаем на 1 очко, а представителя Южной Америки опережаем на 23 очка. Ухудшили рейтинг нашей команды сборные: Ирана, Камеруна, Буркина-Фасо, Австрии, Швеции и Северной Ирландии.

В топ-10 также произошли изменения. Сменился лидер рейтинга. Сборная Аргентины опустилась на одну строчку и теперь возглавляет рейтинг сборная Бразилии. В Топ-5 также вошли сборные Германии, а также Чили и Колумбии, а в топ-10 Уругвай заменила Швейцария.

Наши соперники по группе в квалификации ЧМ-2018 расположились следующим образом: сборная Хорватии - 18 ступенька (-2 позиции), сборная Исландии - 21 (+2 позиции), сборная Турции - 22 (+4 позиции), сборная Финляндии - 97 (+2 позиции) и сборная Косово - 170 место (-6 позиция).

Наибольшего прогресса достигла сборная Македонии, которая поднялась на 33 позиций и теперь занимает 133-е место рейтинга. Наибольший регрес у Либерии - минус 39 позиций и 141-е место в рейтинге ФИФА.
UA-Football
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