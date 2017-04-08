Рейтинг ФИФА. Украина опускается на шесть позиций

В обновленном рейтинге национальных команд по версии ФИФА от 6 апреля 2017 года сборная Украины потеряла шесть позиций Национальная команда Украины теперь занимает 37-е место.

Ближайшие соседи нашей сборной - сборная Австрии (36 позиция) и сборная Парагвая (38). От австрийцев мы отстаем на 1 очко, а представителя Южной Америки опережаем на 23 очка. Ухудшили рейтинг нашей команды сборные: Ирана, Камеруна, Буркина-Фасо, Австрии, Швеции и Северной Ирландии.

В топ-10 также произошли изменения. Сменился лидер рейтинга. Сборная Аргентины опустилась на одну строчку и теперь возглавляет рейтинг сборная Бразилии. В Топ-5 также вошли сборные Германии, а также Чили и Колумбии, а в топ-10 Уругвай заменила Швейцария.

Наши соперники по группе в квалификации ЧМ-2018 расположились следующим образом: сборная Хорватии - 18 ступенька (-2 позиции), сборная Исландии - 21 (+2 позиции), сборная Турции - 22 (+4 позиции), сборная Финляндии - 97 (+2 позиции) и сборная Косово - 170 место (-6 позиция).

Наибольшего прогресса достигла сборная Македонии, которая поднялась на 33 позиций и теперь занимает 133-е место рейтинга. Наибольший регрес у Либерии - минус 39 позиций и 141-е место в рейтинге ФИФА.