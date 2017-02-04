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Спорт
Футбол
4 февраля 17, 10:48
Ярмоленко этой зимой останется в «Динамо»
Ярмоленко
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Лидер киевлян в очередное трансферное окно не переедет в топ-чемпионат
Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире своей онлайн конференции в Instagram сообщил, что полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко не покинет столичный клуб.

На вопрос одного из пользователей Вадим заявил, что Ярмоленко останется в киевском «Динамо», однако летом игрок может сменить клуб.

Напомним, что сам игрок уже утверждал, что готов покинуть «Динамо», уточняя, что президент киевлян Игорь Суркис в курсе знает о соответствующем желании игрока.

Источник: xsport.ua
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