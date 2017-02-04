Ярмоленко этой зимой останется в «Динамо»

Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире своей онлайн конференции в Instagram сообщил, что полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко не покинет столичный клуб.





На вопрос одного из пользователей Вадим заявил, что Ярмоленко останется в киевском «Динамо», однако летом игрок может сменить клуб.





Напомним, что сам игрок уже утверждал, что готов покинуть «Динамо», уточняя, что президент киевлян Игорь Суркис в курсе знает о соответствующем желании игрока.



