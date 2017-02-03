Моуринью не нужен Гризманн в МЮ

В связи с чем трансфер лидера "Атлетико" может и не состояться.

Напомним, что инициатива приглашения в ряды «красных дьяволов» принадлежала именно руководству "МЮ". Однако сам Моуринью особого смысла в подобной покупке не видит.

Португальский тактик объяснил это тем, что Гризманн якобы не впишется в его игровые схемы. Отметим, что стороны уже практически достигли компромисса, да и Антуан видел себя в "МЮ", однако сделка может и не состояться.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Моуринью нахваливал Златана Ибрагимовича. По его словам, каждый 25-летний нападающий может завидовать мастерству 35-летнего Ибры.