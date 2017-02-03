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Спорт
Футбол
1 февраля 17, 16:04
Валерей Лучкевич: Стандард - хороший трамплин
Лучкевич
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Хавбек рассказал, почему сделал выбор в пользу бельгийского клуба

Новичок "Стандарда" Валерей Лучкевич рассказал о своих первых впечатлениях от команды и своих целях.

"Стандард" - это один из сильнейших клубов Бельгии. Есть очень много известных игроков, которые здесь выросли как футболисты и которым "Стандард" проложил дорогу в будущее. То есть это хороший трамплин. В первую очередь, я хотел в Европу, и тут узнал, что мной интересуется "Стандард". Они делали это давно, и сейчас, спустя полгода, они тоже интересовались мной. Тут выбор был очевиден.

Я приехал сюда, чтобы доказать, что я готов играть в Европе, что я могу это делать. Это вызов для меня самого. Я буду стараться на каждой тренировке и в каждой игре выкладываться на полную, отдавать все силы, чтобы принести пользу команде. Уже была первая тренировка, познакомился с игроками "Стандарда". Был очень теплый прием, не ожидал такого. Здесь очень хороший коллектив. Почти все ребята разговаривают на английском, но вообще в большинстве своем здесь говорят на французском", - сказал Лучкевич.
UA-Football
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