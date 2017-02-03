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1 февраля 17, 16:00
Пантич стал игроком Динамо
Пантич
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Первый зимний новичок команды Реброва

Футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем.

Александар Пантич родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац.

Воспитанник футбольной школы клуба «Партизан». На профессиональном уровне дебютировал 29 мая 2011 года в составе белградского «Рада», в матче сербской Суперлиги против «Явора» из Иваницы. Выступая за «Рад», провел 26 матчей в сербской Суперлиге.

31 августа 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградской «Црвеной Звездой». За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.

В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 - за «Кордобу» (29 матчей), в сезоне 2015/2016 - за «Эйбар» (20 матчей), в сезоне 2016/2017 - за «Алавес» (2 матча).

Еще в составе «Рада» дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча.

Александар выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.

Пантичу 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле - центральный защитник.

Новичок примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании.
UA-Football
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