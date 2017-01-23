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Спорт
Футбол
21 января 17, 21:35
ФИФА готовит революционные изменения правил
футбол
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Речь идет о десятке ключевых положениий. Таких как офсайд, предупреждения и удаления, и даже количество игроков на поле.
Технический директор ФИФА Марко ван Бастен познакомил общественность с планируемыми изменениями, отмечают Нескучные новости. 

Отмена положения вне игры

Пожалуй, самое главное изменение может коснуться офсайдов. В ФИФА всерьез обсуждают возможность отмены этого фундаментального для футбола правила. Чиновники верят, что это не приведет к полному хаосу на игровом поле, а подарит зрителям больше голов. В качестве аргумента приводится пример хоккея с мячом, где правило вне игры было успешно упразднено.

Временное удаление вместо желтой карточки

Желтые карточки – прошлый век. Куда эффективнее бороться с грубостью на поле с помощью удалений с поля на пять или десять минут, считают функционеры ФИФА. "Это пугает игроков. Очень трудно играть 10 на 11, не говоря уже о 8 на 9", – объясняет Марко ван Бастен.

Буллиты вместо серии пенальти

Европейский футбол может поближе познакомиться с передовым опытом американцев начало 90-х. Именно в местной лиге скучная серия пенальти была заменена по примеру хоккея на буллиты. Каждой команде будет даваться по 5 попыток. Футболист начинает разбег в 25 метра от ворот и должен уложиться в 8 секунд, чтобы забить гол.


Чистое время

Наверное, это правило можно считать действительно полезным. Болельщики не любят, когда в концовках матчей игроки начинают тянуть время, а тренеры сбивать темп игры так называемыми тактическими заменами. Поэтому в ФИФА задумались над тем, чтобы в последние 10 минут матчей учитывалось только "чистое" время.

Замены как в хоккее

Забавное нововведение возможно в матчах юношеских и молодежных команд. По подобию хоккейных поединков в футболе могут быть введены смены – то есть замены будут производиться в свободном режиме. Вопрос только в том, что это усложнит работу судей.

Увеличение количества замен

ФИФА уже довольно продолжительное время рассматривает возможность отойти от привычных трех замен за один матч. По словам ван Бастена, сейчас речь идет о дополнительных одной-двух заменах в овертайме.

Защита для судей

Этот момент точно не понравится футболистам донецкого "Шахтера". В ближайшее время в футболе планируется введения правила относительно общения игроков с судьями. Как и в регби, таким правом будет наделен лишь капитан команды, а давление со стороны других игроков будет жестко пресекаться.


Шахтер

Максимальное количество фолов

Кажется, футбольным "дровосекам" вскоре придется серьезно задуматься над своим поведением. "Есть мысли о том, что игрок, который совершил, скажем, пять нарушений правил, должен, как и в баскетболе, покинуть поле", – сообщил Марко ван Бастен.

Изменение количества игроков

Не пугайтесь. В профессиональном футболе все также на поле будут выходить 11 игроков в команде. Однако на молодежном уровне и ветеранских встречах планируется уменьшить количество человек на поле с 22 до 16. То есть команды будут играть 8 на 8.

Разгрузка календаря

Еще одно действительно полезное нововведение касается уменьшения количества игр в сезоне. И – о, ужас! – по словам ван Бастена, в футболе стало слишком много денег! "Мы должны сосредоточить внимание на качестве игры. Поэтому нам нужно сократить число матчей. Лучше иметь 50 самого высокого уровня, чем 80 просто хорошего", – подчеркнул технический директор ФИФА.

Источник: neskuchno-news
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