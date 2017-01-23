Динамо практически договорилось по Хильемарку

Вчера вечером один из авторитетнейших итальянских специалистов по трансферам Джанлука Ди Марцио сообщил на своем официальном сайте об отказе "Палермо" киевскому "Динамо" в приобретении шведского полузащитника Оскара Хильемарка по причине слишком скромного предложения чемпиона Украины. В то же время другие источники сообщали о нежелании самого футболиста покидать Италию. Однако в последние часы появились другие сообщения. Согласно которым интересующиеся футболистом "Рома" и "Торино" так и не сделали конкретных предложений. А "Динамо" улучшило свое первоначальное, составлявшее три миллиона евро. Предложив игроку контракт на трех- или четырехлетний срок. Cделка близка к завершению. Ди Марцио подтверждает улучшение предложения киевского клуба.

Вместе с тем, те же источники главным препятствием видят поведение самого футболиста, пока не давшего согласие на переход.