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Спорт
Футбол
20 января 17, 16:37
Динамо практически договорилось по Хильемарку
Хильемарк
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Вчера вечером один из авторитетнейших итальянских специалистов по трансферам Джанлука Ди Марцио сообщил на своем официальном сайте об отказе "Палермо" киевскому "Динамо" в приобретении шведского полузащитника Оскара Хильемарка по причине слишком скромного предложения чемпиона Украины.

Вчера вечером один из авторитетнейших итальянских специалистов по трансферам Джанлука Ди Марцио сообщил на своем официальном сайте об отказе "Палермо" киевскому "Динамо" в приобретении шведского полузащитника Оскара Хильемарка по причине слишком скромного предложения чемпиона Украины. В то же время другие источники сообщали о нежелании самого футболиста покидать Италию. Однако в последние часы появились другие сообщения. Согласно которым интересующиеся футболистом "Рома" и "Торино" так и не сделали конкретных предложений. А "Динамо" улучшило свое первоначальное, составлявшее три миллиона евро. Предложив игроку контракт на трех- или четырехлетний срок. Cделка близка к завершению. Ди Марцио подтверждает улучшение предложения киевского клуба.

Вместе с тем, те же источники главным препятствием видят поведение самого футболиста, пока не давшего согласие на переход.
UA-Football
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