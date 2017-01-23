Калинич остается в Фиорентине

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич сообщил, что отказался от перехода в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Я остаюсь в "Фиорентине", это мое решение. Хочу продолжать выступать в Италии в клубе, за который я уже играю второй год и где я чувствую себя хорошо.

Вокруг моего трансфера было много напряжения, ощущалось давление из Китая. Складывалось впечатление, что пресса хочет от меня избавиться. Но этого не хотели "Фиорентина" и ее болельщики.

Не знаю, сколько "Тяньцзинь Цюаньцзянь" был готов заплатить "Фиорентине". Я получил предложение, но решил остаться", - приводит слова игрока Sportske Novosti.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал "Фиорентине" за Калинича 45 миллионов евро, а самому игроку был готов платить 12 миллионов евро в год.