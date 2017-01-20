Ибрагимович может играть за МЮ еще три-пять лет

Первый тренер Златана Ибрагимовича Михаэль Андерсон, под руководством которого швед дебютировал на профессиональном уровне в 17 лет, не видит причин, почему его воспитанник не сможет играть за "Манчестер Юнайтед" до 40.

"Навыки Златана очень хорошо подходят для "Юнайтед". Он всегда приспосабливается к любой лиге, в которой играет. Не думаю, что играть до 40 - это невозможно.

Ему повезло, что он не имел каких-либо серьезных травм в своей карьере. Не исключено, что он сможет играть за "Юнайтед" еще три или даже пять лет.

Златан всегда хотел быть в центре внимания, быть центральной фигурой в клубе, даже с молодого возраста. Такая личность, как он, хочет быть под давлением.

Если вы посмотрите на его историю, Златан делает все для клуба, где он является главным человеком. Вполне возможно, "Юнайтед" сможет выиграть титул, но он будет крайне трудным. Это своего рода вызов для Златана, которые он любит.

"Юнайтед" начинает играть лучше, и по сравнению с прошлым сезоном выглядит как одна команда. Златан отвечает за это вместе с Моуриньо.

Златан и Погба хорошо подходят друг другу. Титул МЮ подтвердит его репутацию одного из величайших европейских игроков за все время. После чего закончатся все споры вокруг него, особенно в Великобритании, где его критиковали", - считает Андерсон.