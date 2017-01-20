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Спорт
Футбол
19 января 17, 17:46
Луис Энрике покинет Барселону?
Луис Энрике
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У наставника команды не все гладко с лидерами клуба.

Луис Энрике может покинуть пост главного тренера "Барселоны" в конце нынешнего сезона.

Как сообщает "Marca", 46-летний специалист в последнее время часто ссорится со своими подопечными. Источник отмечает, что ведущие футболисты каталонского клуба недовольны тем, что Энрике не поддержал защитника Херарда Пике, который публично раскритиковал испанских судей.

Ранее сообщалось, что "Барселона" попытается продлить контракт с испанцем в апреле. При этом, по сообщениям СМИ, каталонский клуб уже ищет нового главного тренера, коим может стать возглавляющий "Эвертон" Рональд Куман.
UA-Football
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