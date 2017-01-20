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Спорт
Футбол
19 января 17, 17:32
Отец Месси о его уходе из Барселоны
Месси
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Хорхе Месси, отец и агент Лионеля сообщил, что переговоры по новому контракту идут хорошо.

Хорхе Месси, отец и агент нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, рассказал, что игрок не покинет каталонский клуб.

"Нет никакой опасности того, что Лео покинет "Барселону", – заявил Хорхе Месси.

По информации радиостанции Cadena SER, переговоры между Месси и клубом о новом контракте идут очень хорошо, но конкретики по-прежнему нет.

Представители "Барселоны" также подтвердили, что клуб ведет работу над продлением контракта Месси, рассчитанного до лета 2018 года. Этим вопросом занимается лично президент клуба Жозеп Бартомеу.
UA-Football
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