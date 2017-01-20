Отец Месси о его уходе из Барселоны

Хорхе Месси, отец и агент нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, рассказал, что игрок не покинет каталонский клуб.

"Нет никакой опасности того, что Лео покинет "Барселону", – заявил Хорхе Месси.

По информации радиостанции Cadena SER, переговоры между Месси и клубом о новом контракте идут очень хорошо, но конкретики по-прежнему нет.

Представители "Барселоны" также подтвердили, что клуб ведет работу над продлением контракта Месси, рассчитанного до лета 2018 года. Этим вопросом занимается лично президент клуба Жозеп Бартомеу.