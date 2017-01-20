Суркис: О формате чемпионата поговорим ближе к лету

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от игры команды в первой части сезона.

- Довольны ли вы игрой тех, кто защищал честь команды этой осенью?

- Если бы я сказал, что доволен, это было бы неправильно. Но, с другой стороны, мы увидели этой осени будущее "Динамо". И дело не только в успешной игре наших ребят в Юношеской лиге УЕФА, где молодые динамовцы не оставили соперникам никаких шансов. Это произошло не просто так. Весной наши юноши стали чемпионами Украины практически во всех возрастных группах. И победы в международных соревнованиях самого высокого уровня – логическое следствие нашей терпеливой и последовательной работы по воспитанию юных футболистов. Я рад тому, что наши юноши все более громко стучат в двери главной команды. Главное, что мне понравилось, – молодые футболисты уже сегодня борются за место в составе первой команды, выдерживая непростую конкуренцию. Виктор Цыганков на равных конкурирует с игроком сборной Парагвая Дерлисом Гонсалесом, Артем Беседин дышит в спину опытному Жуниору Мораесу. Если такая конкуренция со стороны молодых динамовцев будет на каждой позиции, я спокоен за наше будущее. Очень доволен тем, что динамовская школа стала наконец готовить игроков, которые способны бороться за место в первой команде. Если так пойдет дальше, то мы не будем искать по свету футболистов для усиления "Динамо", а наоборот – селекционеры зарубежных команд будут искать таланты среди молодых динамовцев.

- Но они нам и самим нужны?

- Современный футбол устроен так, что игроки переходят из команды в команду, из страны – в страну. Отпускать футболистов за достойную компенсацию не стесняется ни один клуб, включая такие суперклубы, как "Барселона", "Бавария", "Ювентус"... Мы тоже не откажемся от достойного предложения относительно наших игроков. Летом отпустили Драговича, значительно пополнив клубный бюджет. Будут подобные предложения относительно других игроков – рассмотрим. Главное – футболист должен принести пользу команде и заслужить переход в европейский клуб.

- Не приведет ли это к тому, что "Динамо" со временем станет таким себе "донором", который отдает лучших футболистов и этим ослабляет собственную игру?

- Не буду скрывать: я бы хотел, чтобы все лучшие футболисты играли в составе "Динамо". Но реально ли это в нынешних условиях? Речь даже не о финансовой составляющей, хотя она тоже важна. Лучшие футболисты будут стремиться играть за "Динамо" только тогда, когда у нас будет по-настоящему сильный чемпионат, который не будет уступать чемпионатам ведущих европейских стран. Считаю, что в Украине есть все для того, чтобы наш чемпионат двигался по правильному пути. Но для этого нужно вывести его организацию на качественно новый уровень.

- Способствовала ли этому новая формула чемпионата с 12 командами?

- Эта реформа проводилась не по нашей инициативе. Пока количество болельщиков на трибунах не подтверждает правильность такого решения. Возможно, что-то изменится весной? Думаю, что о формате чемпионата нужно будет говорить ближе к лету, когда мы увидим окончательный результат. Главное – реформы в нашем футболе должны быть плановыми и последовательными, такими, как в еврокубках, когда изменения сначала широко обсуждаются, а затем постепенно внедряются. А не так, что за месяц до нового чемпионата мы не знаем ни количества команд, ни календаря.

- Привлекательности чемпионата вредит и то, что большое количество арендованных футболистов не имеет права играть против "материнских" клубов, что искажает ход турнирной борьбы. Как вы к этому относитесь?

- Разве я утверждаю регламент? Мы готовы бороться при любом регламенте. Позволят играть арендованным – так и будет! Лишь бы все были в равных условиях.