Это первое появление украинского футболиста в составе "Фенербахче" в официальных матчах.
Напомним, что турецкий клуб арендовал Караваева у "Шахтера" до конца текущего сезона.
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Караваев вышел в стартовом составе Фенербахче в Кубке Турции
Это первое появление украинского футболиста в составе "Фенербахче" в официальных матчах.
Напомним, что турецкий клуб арендовал Караваева у "Шахтера" до конца текущего сезона.
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