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Спорт
Футбол
18 января 17, 19:20
Караваев вышел в стартовом составе Фенербахче в Кубке Турции
Караваев
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Украинский полузащитник Александр Караваев с первых минут начал матч против "Генчлербирлиги".

Это первое появление украинского футболиста в составе "Фенербахче" в официальных матчах.

Напомним, что турецкий клуб арендовал Караваева у "Шахтера" до конца текущего сезона.
UA-Football
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