Динамо прибыло на сбор в Испанию в полном составе (ВИДЕО)

Утром чартерный рейс, следующий по маршруту Киев – Малага, поднялся в небо над аэропортом "Борисполь".

Полет длился четыре с лишним часа, и в начале первого по местному времени, самолет и приземлился в международном аэропорту Малаги, встретившей "бело-синюю" делегацию солнечной погодой.

Время в полете футболисты провели традиционно – книги, музыка и фильмы на смартфонах и планшетах, многие как обычно, отдали предпочтение сну, ведь подъем был довольно ранний, большинство же игроков живо общались со своими друзьями после разлуки, связанной с отпуском.

Молодежка отправилась в Испанию из Киева в полном составе, а первая команда воссоединилась уже в отеле, где к партнерам по команде присоединились легионеры – Домагой Вида, Дерлис Гонсалес, Виторину Антунеш и Жуниор Мораэс.

В программе обеих команд после прилета значится обед, отдых и вечерняя тренировка.