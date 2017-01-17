Андрею Ярмоленко пора уйти из "Динамо", - Ребров

Об этом Ребров заявил на встрече с болельщиками киевского клуба.





"Как тренер, я никогда не откажусь от такого игрока, как Ярмоленко, ведь он характеризует сейчас нашу команду. Что будет дальше? Конечно, мы все понимаем, и я вижу, и с Андреем много разговариваю - сейчас его время перейти в хороший зарубежный клуб. Я думаю, что этот игрок заслужил уходить не бесплатно.





Я ездил в Англию, ездил в Швейцарию, многие тренеры интересовались, спрашивали о его характере. Я всегда даю только положительные характеристики Ярмоленко, потому что я его прекрасно знаю", - сказал Ребров.





"В этой ситуации решать только президенту и футболисту", - также отметил главный тренер "Динамо".





Ранее СМИ сообщали о том, что сразу несколько клубов претендуют на Ярмоленко.



