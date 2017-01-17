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Спорт
Футбол
14 января 17, 17:56
Андрею Ярмоленко пора уйти из "Динамо", - Ребров
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Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров считает, что Андрей Ярмоленко должен перейти в другой клуб в ближайшее время.
Об этом Ребров заявил на встрече с болельщиками киевского клуба.

"Как тренер, я никогда не откажусь от такого игрока, как Ярмоленко, ведь он характеризует сейчас нашу команду. Что будет дальше? Конечно, мы все понимаем, и я вижу, и с Андреем много разговариваю - сейчас его время перейти в хороший зарубежный клуб. Я думаю, что этот игрок заслужил уходить не бесплатно.

Я ездил в Англию, ездил в Швейцарию, многие тренеры интересовались, спрашивали о его характере. Я всегда даю только положительные характеристики Ярмоленко, потому что я его прекрасно знаю", - сказал Ребров.

"В этой ситуации решать только президенту и футболисту", - также отметил главный тренер "Динамо".

Ранее СМИ сообщали о том, что сразу несколько клубов претендуют на Ярмоленко.

Источник: apostrophe.ua
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