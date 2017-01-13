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Спорт
Футбол
12 января 17, 19:29
Палкин заручился поддержкой ультрас Металлиста
Палкин
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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о желании клуба переехать в Харьков.

- Я лично встречался с ультрас "Металлиста". Мы обговорили все интересующие нас вопросы. Я заручился их поддержкой. Они сказали, что никаких эксцессов не будет. Когда мы планировали проведение матчей в Харькове, это изначально было одним из вопросов, который нужно урегулировать с ультрас и узнать их мнение.

Во время встречи с ультрас я увидел, что ребята прежде всего голосуют за футбол, а все остальное – потом. Сегодня, к сожалению, нам не приходится особо выбирать. Клубов все меньше, футбола все меньше. Скоро шиковать будет нечем, – сказал Палкин в интервью каналу "Футбол 1".

Напомним, что матчи Лиги Европы "Шахтер" проведет в Харькове на стадионе "Металлист".
UA-Football
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