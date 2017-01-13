Ибрагимович: Я хочу титул АПЛ

Златан Ибрагимович считает, что он раскусил суть игры в Премьер-Лиге еще в ноябре, после все трех месяцев в Англии. Как признается 35-летний нападающий, он не гонится за званием лучшего бомбардира, но хочет, чтобы его команда завоевала титул.

"Я не гонюсь не за кем. Я гонюсь за главным трофеем - Премьер-Лигой. Это моя цель. Индивидуальные награды — это то, что сопутствует основной цели. Это как бонус для каждого отдельного игрока".

"Если коллективно у вас получается хорошо, то и индивидуально тоже. Я стараюсь помогать команде, я стараюсь делать то, что делаю лучше всего - забивать голы, хорошо играть и создавать моменты для своих партнеров по команде. До тех пор, пока я могу делать это, я буду приносить пользу команде".

"У меня нет индивидуальных целей, потому что я уже добился их за три месяца в Англии. Я покорил Англию - это потребовало три месяца".

"Последние полтора месяца показали нам правильный путь. Дистанция до вершины была большой, но теперь ситуация улучшилась. Мы стали ближе к вершине".

"Мы ждем осечек других команд, чтобы воспользоваться их ошибками. Мы доставим проблем конкурентам, потому что вторая половина сезона будет определяющей. Давайте посмотрим, добьемся ли мы желаемого. Я знаю, чего мы хотим. Мы хотим показать это", - цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.

Напомним, что шведский форвард забил 18 голов в 28 матчах за "МЮ".