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Спорт
Футбол
12 января 17, 15:02
"Шахтер" все еврокубковые матчи проведет в Харькове
Шахтер
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Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин поведал про планы донецкого клуба.

Речь – о планах, связанных с проведением в Харькове домашних матчей. Об этом передают телеканалы "Футбол 1/2". На данный момент все сосредоточены на Харьков и хотят максимально загрузить город нашими играми.

Не знаю, получится ли, но будут прилагать для этого максимум усилий. Это уже все поняли - сообщил Палкин. Гендиректор назвал также и главную причину данного решения: он уверен, что в Харькове меньше десяти тысяч на матчах не будет, а для чемпионата уже восемь тысяч зрителей - это серьезный показатель. В 2016 г. показатель посещаемости на матчах во Львове достигал тысячи.

Как сообщал УРА-Информ, " Шахтер" ранее отказался от сотрудничества с Евгением Селезневым.
URA-Inform
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