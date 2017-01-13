"Шахтер" все еврокубковые матчи проведет в Харькове

Речь – о планах, связанных с проведением в Харькове домашних матчей. Об этом передают телеканалы "Футбол 1/2". На данный момент все сосредоточены на Харьков и хотят максимально загрузить город нашими играми.

Не знаю, получится ли, но будут прилагать для этого максимум усилий. Это уже все поняли - сообщил Палкин. Гендиректор назвал также и главную причину данного решения: он уверен, что в Харькове меньше десяти тысяч на матчах не будет, а для чемпионата уже восемь тысяч зрителей - это серьезный показатель. В 2016 г. показатель посещаемости на матчах во Львове достигал тысячи.

Как сообщал УРА-Информ, " Шахтер" ранее отказался от сотрудничества с Евгением Селезневым.