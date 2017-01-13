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Спорт
Футбол
11 января 17, 16:03
Антидопинговые организации требуют отобрать ЧМ-2018 у России
допинг
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Очередной удар по российским амбициям

Во вторник, 10 января в Дублине состоялся саммит антидопинговых организаций, участники которого призвали отобрать у России право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018-м году.

Столь резкое заявление последовало после появления доклада МакЛарена, из которого следует, что в России существовала настоящая государственная допинговая программа, в которой был задействованы около тысячи спортсменов в период с 2011-го по 2015-й год.

"Пока Россия не докажет, что она готова соответствовать кодексу ВАДА (Всемирному антидопинговому агентству), все соревнования на ее территории, в том числе Чемпионат мира по футболу, должны быть отменены", - приводит ESPN слова главы антидопингового агентства США Трэвиса Тигарта. Главы всех 19 организаций, принимавших участие в саммите, подчеркнули, что виновные в создании допинговой системы в России должны понести наказание.

Стоит отметить, что в России уже был отменен этап Кубка мира по биатлону, а также Чемпионат мира по бобслею. В то же время в ФИФА настаивают, что Мундиаль-2018 будет полностью безопасным, если идет речь о применении допинга. В самой России утверждают, что допинговый скандал – это заговор с целью дискредитации страны.


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