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Спорт
Футбол
11 января 17, 15:34
Партизан из Белграда отстранен от еврокубков на три сезона
Партизан
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Клуб наказали за нарушение правил финансового фэйр-плей и лицензирования

"Партизан" отстранен на три ближайшие сезона от участия в еврокубках за нарушения правил финансового фэйр-плей и лицензирования, сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое решения приняла Арбитражная палата комитета Европейского футбольного союза по финансовому контролю клубов.

"Партизан" был наказан за задолженности перед другими клубами, работниками, а также социальными и налоговыми органами.

Белградский клуб не сможет сыграть в еврокубках, если пробьется туда, в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также клуб обязали выплатить три тысячи евро на покрытие расходов по этому делу.

"Партизан" может обжаловать это решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
UA-Football
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