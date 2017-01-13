Партизан из Белграда отстранен от еврокубков на три сезона

"Партизан" отстранен на три ближайшие сезона от участия в еврокубках за нарушения правил финансового фэйр-плей и лицензирования, сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое решения приняла Арбитражная палата комитета Европейского футбольного союза по финансовому контролю клубов.

"Партизан" был наказан за задолженности перед другими клубами, работниками, а также социальными и налоговыми органами.

Белградский клуб не сможет сыграть в еврокубках, если пробьется туда, в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также клуб обязали выплатить три тысячи евро на покрытие расходов по этому делу.

"Партизан" может обжаловать это решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).