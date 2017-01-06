Фонсека о переговорах по Тайсону

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал интерес к Тайсону со стороны "Порту".

"Я знаю об интересе к Тайсону со стороны нескольких клубов, но не верю, что они смогут убедить "Шахтер" начать переговоры.

Позиция представителей клубов понятна, они думают, что "Шахтер" может уступить, ведь контракт Тайсона подходит к концу. Но все же я уверен, что до июня ничего не произойдет.

Со своей стороны я хочу сохранить его. Что касается "Порту", то скажу, что португальские клубы вряд ли смогут платить больше футболистам, чем платит сейчас "Шахтер", - приводит слова португальца Record.