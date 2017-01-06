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Спорт
Футбол
6 января 17, 10:59
Луис Энрике: Барселона заслуживала хотя бы на ничью
Луис Энрике
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Тренер "Барселоны" Луис Энрике - о поражении от "Атлетика"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал поражение от "Атлетика" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

"Нам было нелегко в первом тайме, а соперник сумел забить два гола, оказывая серьезное давление на нас. "Атлетик" придерживался своего стиля. Они хорошо прессинговали и знали, как создать нам проблемы.

Матч развивался по худшему из возможных сценариев, но после перерыва нам удалось взять игру под свой контроль. Во второй половине встречи мы продемонстрировали отличные командные действия.

Забитый мяч придал нам уверенности, и мы заслуживали хотя бы на ничью, учитывая количество созданных моментов. Но нам не хватило точности в завершающей стадии. Ответный матч будет непростым", - приводит слова Энрике официальный сайт каталонского клуба.

Напомним, что в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 января.
UA-Football
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