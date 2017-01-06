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Спорт
Футбол
6 января 17, 09:21
Бешикташ все еще хочет арендовать Виду
вида,
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Турки хотят видеть Виду в своей команде

Подписав молодого хорватского защитника Матея Митровича, "Бешикташ" не собирается отказываться от заинтересованости в Домагое Виде.

По информации fanatik.com.tr, Вида и дальше является приоритетом для "орлов". Наставник турецкой команды решил отказаться от подписания Ярослава Ракицкого и Хольгера Бадштубера, так как у них высокие финансовые запросы. У Митровича недостаточно опыта, а Вида, кроме того, может закрыть не только позицию центрального защитника, но и другие позиции в обороне.

По сведениям издания "Динамо" просит за хорвата 7 миллионов евро, но "Бешикташ" не может заплатить такую цену и предлагает 2 миллиона евро за аренду игрока. Кроме того, указываетяс, что турецкий клуб готов пойти на некоторое повышение суммы сделки, только чтобы ускорить подписание защитника.
UA-Football
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