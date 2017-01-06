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Спорт
Футбол
5 января 17, 19:44
МанСити продаст Харта?
Джо Харт
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Но только после того, как голкипер вернется из аренды в "Торино".

"Манчестер Сити" готов продать вратаря Джо Харта летом текущего года. Как утверждает The Sun, цена на голкипера будет установлена в районе 15 миллионов фунтов после того, как он вернется из аренды в "Торино".

Отметим, что Джо Харту пришлось оставить "Ман Сити" после того, как главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола привез на "Этихад" голкипера "Барселоны" Клаудио Браво. После этого Харт потерял место в составе и был отдан в аренду итальянскому клубу.

Напомним, что по информации британских СМИ, во вратаре были заинтересованы "Челси" и "Ливерпуль". "Синие" могут расстаться с Тибо Куртуа, а "Ливерпуль" давно ищет усиление вратарской позиции.
UA-Football
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