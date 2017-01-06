Астон Вилла арендовала у МЮ голкипера

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Сэм Джонстон на правах аренды перешел в "Астон Виллу".

Соглашение Джонстона рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт "вилланов".

23-летний Сэм Джонстон является воспитанником "Манчестер Юнайтед", но еще не успел дебютировать за первую команду манкунианцев.

Напомним, что в текущем сезоне кипер сыграл 5 матчей за вторую команду "МЮ", в которых пропустил 4 гола.

Также стоит упомянуть, что "Астон Вилла", которая сейчас играет в Чемпионшипе, после 25 туров занимает 12-е место в турнирной таблице.