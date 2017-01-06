Александр Рыбка: Динамо навсегда останется в моем сердце

Украинский вратарь Александр Рыбка прокомментировал свой переход в турецкий "Карабюкспор".

- Еще летом у меня были предложения уйти, но у меня было еще шесть месяцев контракта с "Динамо". Никто не хочет платить деньги за игрока, у которого остается полгода контракта. Просто так меня тоже никто отпускать не хотел. Я считаю, что свой контракт добросовестно отработал.

Почему не смог стать основным голкипером "Динамо"? После дисквалификации я прошел хорошие сборы с командой, потом выходил в стартовом составе. Просто я совершил несколько ошибок, которые повлияли на результат. Я считаю, что те матчи, в которых я играл, был на хорошем уровне.

"Динамо" навсегда останется в моем сердце. Все, что я умею на футбольном поле, меня научили в "Динамо". Я могу только пожелать удачи команде Сергея Реброва. Я буду всегда болеть за "Динамо". Хочу поблагодарить президента клуба и главного тренера за то время, которое я провел в этом коллективе, - сказал Рыбка.