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Спорт
Футбол
5 января 17, 19:27
Реал в два раза повысит зарплату Зидану
Зидан
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Президент "Реала" Флорентино Перес намерен удовлетворить требования тренера по зарплате.

Президент "Реала" Флорентино Перес намерен удвоить зарплату главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает El Сonfidencial.

По информации источника, 44-летний французский специалист будет зарабатывать 8,5 млн евро в год по новому контракту, вместо 4,25 млн в год, которые он получает сейчас. При этом срок действия соглашения Зидана с "Реалом", который сейчас действует до лета 2018 года, будет продлён на один или два года.

Напомним, что Зидан возглавил "Реал" в начале 2016 года и привёл команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
UA-Football
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