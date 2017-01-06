Реал в два раза повысит зарплату Зидану

Президент "Реала" Флорентино Перес намерен удвоить зарплату главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает El Сonfidencial.

По информации источника, 44-летний французский специалист будет зарабатывать 8,5 млн евро в год по новому контракту, вместо 4,25 млн в год, которые он получает сейчас. При этом срок действия соглашения Зидана с "Реалом", который сейчас действует до лета 2018 года, будет продлён на один или два года.

Напомним, что Зидан возглавил "Реал" в начале 2016 года и привёл команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.