Караваев о контракте с Фенербахче

Украинский полузащитник Александр Караваев прокомментировал свой переход в "Фенербахче" на правах аренды.

- Я счастлив подписать контракт с "Фенербахче". Когда я впервые узнал из прессы, что команда интересуется мной, мне сразу же захотелось встретиться с моим менеджером и получить подтверждение этой информации.

"Фенербахче" - великий клуб с богатой историей. Это большой шаг в моей карьере. В команде работают люди с мировым именем, для меня важно попасть в эту атмосферу.

После наших матчей с "Фенербахче" мне больше всего запомнились фанаты, они просто невероятные. Приходилось играть в разных странах, но болельщики "Фенербахче" одни из лучших в мире, - сказал Караваев.