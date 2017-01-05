Бешикташ вместо Ракицкого взял игрока сборной Хорватии

Похоже завершился период трансферных слухов об интересе со стороны "Бешикташа" к центральным защитникам команд из Украины.

Ранее сообщалось, что на прицеле у "орлов" Ярослав Ракицкий из "Шахтера", Домагой Вида из "Динамо" и Рафаэль Форстер из "Зари".

Твиттер турецкого клуба сообщает о трансфере центрального защитника "Риеки" и сборной Хорватии Матея Митровича, который уже прошел медобследование в Стамбуле.

О сроках и деталях контракта пока неизвестно.

Transfer görüşmelerine başladığımız Matej Mitrovic, @ACIBADEMSPORTS'ta sağlık kontrolünden geçti. #Beşiktaş pic.twitter.com/EcVgPlOmSK