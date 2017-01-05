"Шанхай СИПГ" предложил рекордную сумму за Обамейянга!

"Шанхай СИПГ" сделал дортмундской "Боруссии" многомиллионное предложение по нападающему Пьеру-Эмерику Обамейянгу.

Китайский клуб готов заплатить за 27-летнего габонского форварда 150 миллионов евро, что может стать новым трансферным рекордом в истории футбола.

Кроме того, самому игроку был предложен контракт с заработной платой 800 тысяч евро в неделю - более 41 миллиона евро в год, что может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Обамейянг заявлял, что хотел бы выступать за "Реал". Предполагается, что у игрока есть договоренность с руководством "Боруссии", что клуб не будет препятствовать его переходу в мадридскую команду следующим летом.