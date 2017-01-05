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Футбол
4 января 17, 20:57
"Динамо" сыграет с китайским клубом
динамо
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Киевское "Динамо" в процессе проведения подготовительных сборов в Испании устроит контрольный матч с представителем чемпионата Китая. 

Об этом передает пресс-служба киевлян. Известно, что соперником "бело-синих" в спарринге в Испании будет представитель китайской Суперлиги - "Тяньцзинь Теда".

Согласно предварительной договоренности данная игра состоится 22-го января и стартует в 17:00 по киевскому времени. Также известно, что наиболее  дорогим игроком китайского оппонента является нападающий Фредди Монтеро (шесть млн. евро), который известен по своим выступлениям в составе "Спортинга" (37 голов).

Как сообщал УРА-Информ, " Динамо" в декабре 2016 г. разгромило турецкий "Бешикташ".
URA-Inform
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