"Динамо" сыграет с китайским клубом

Об этом передает пресс-служба киевлян. Известно, что соперником "бело-синих" в спарринге в Испании будет представитель китайской Суперлиги - "Тяньцзинь Теда".

Согласно предварительной договоренности данная игра состоится 22-го января и стартует в 17:00 по киевскому времени. Также известно, что наиболее дорогим игроком китайского оппонента является нападающий Фредди Монтеро (шесть млн. евро), который известен по своим выступлениям в составе "Спортинга" (37 голов).

Как сообщал УРА-Информ, " Динамо" в декабре 2016 г. разгромило турецкий "Бешикташ".