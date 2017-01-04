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Футбол
4 января 17, 14:03
Гельзин о подписании Девича
девич
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Функционер - о работе в поисках усиления

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал слухи вокруг возможного приглашения Марко Девича.

- Владислав Григорьевич, стоит ли ждать возвращения в чемпионат Украины Марко Девича, интерес к которому приписывают донецкому "Олимпику"?
- Как я уже говорил, эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Конечно, футболист такого уровня мог бы усилить любую команду, и "Олимпик" в том числе. Но приглашением и переговорами по этому игроку мы не занимались.

- Девич получил "вольную" в "Рубине", следовательно, за него не надо платить, и вы можете сделать ему предложение как свободному агенту.
- Не уверен, что игрок такого уровня согласится играть в нашей команде. Думаю, что его цели и амбиции с нашими наверняка не совпадают. Кроме того, немаловажен и финансовый фактор. Вряд ли бы мы смогли удовлетворить уровень его зарплаты.

- Если говорить о селекции, вы ищете усиление на позицию нападающего?
- Конечно, в свете нашего турнирного положения и предстоящей борьбы за еврокубковые места, нам необходимо усиливаться. Тем более позиция форварда всегда актуальна, и нападающих на трансферном рынке ищет не только "Олимпик".

- Какие еще позиции хочет усилить Роман Санжар?
- Центрального защитника, крайнего полузащитника. Даже, наверное, в каждую линию хотелось бы пригласить сильного футболиста. Впереди будут ответственные матчи, и для решения задач в команде должен быть хороший подбор игроков и конкуренция за место в составе.
UA-Football
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