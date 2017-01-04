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Спорт
Футбол
3 января 17, 18:57
Зенит покупает Дриса Мертенса
Дрис Мертенс
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Мирча Луческу заинтересован в услугах бельгийца.

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в "Зените", сообщает itasportpress.it. По информации источника, питерцы потратят на него деньги, которые заработают на продаже Акселя Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

По информации итальянских СМИ, стоимость трансфера составит около 25 миллионов евро, официально о переходе клуб должен объявить в ближайшее время.

Напомним, что Мертенс защищает цвета "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 11 голов в чемпионате Италии.

UA-Football
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