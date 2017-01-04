Зенит покупает Дриса Мертенса

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в "Зените", сообщает itasportpress.it. По информации источника, питерцы потратят на него деньги, которые заработают на продаже Акселя Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

По информации итальянских СМИ, стоимость трансфера составит около 25 миллионов евро, официально о переходе клуб должен объявить в ближайшее время.

Напомним, что Мертенс защищает цвета "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 11 голов в чемпионате Италии.