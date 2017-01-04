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Спорт
Футбол
3 января 17, 18:54
Пол Клемент возглавил Суонси
Пол Клемент
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Тренер "Баварии" Пол Клемент возглавил "Суонси".

Ассистент главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, Пол Клемент подписал контракт с "Суонси". Об этом сообщает официальный сайт "лебедей".

Соглашение английского специалиста с клубом рассчитано на два с половиной года.

Напомним, что на должности главного тренера "Суонси" 44-летний Пол Клемент заменил американца Боба Брэдли, который был отправлен в отставку на прошлой неделе.

Ранее СМИ называли кандидатами на пост менеджера "лебедей" голландца Япа Стама, а также валлийцев Райана Гиггза и Криса Коулмэна.
UA-Football
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