Роналду не сыграет с Севильей

Форвард "Реала" Криштиану Роналду пропустит первый матч 1/8 финала Кубка Испании с "Севильей".

31-летний португалец во вторник тренировался наравне со всеми. Таким образом, его отсутствие в заявке на игру, которя появилась на официальном сайте команды, скорее всего, связано с решением тренерского штаба предоставить лидеру команды дополнительное время на отдых.

Также главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на основных центральных защитников. У Серхио Рамоса и Пепе мышечные повреждения. В этой связи в центре обороны "Реала" можно ожидать Рафаэля Варана и Начо Фернандеса.

Кроме того, продолжают восстановление после травм Гарет Бэйл, Лукас Васкес и Матео Ковачич.

Напомним, что матч "Реал" – "Севилья" пройдет 4 января на "Сантьяго Бернабеу".