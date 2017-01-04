Шевчук: Сидеть на скамейке в моем возрасте не очень красиво

Экс-защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал, почему решил завершить карьеру

– Почему решили завершить карьеру именно сейчас?

– Я давно уже думал об этом. Но решил после травмы – первой в карьере настолько тяжелой. Мышца беспокоила еще до Евро, я не до конца ее залечил – каждую тренировку во Франции проводил на уколах, не говоря уже о матчах. Врачи сказали, что это нормально, должно пройти. Но стоило, наверное, сделать паузу. А так мышца лопнула – и я выбыл на 3,5 месяца.

Когда вернулся, понял, что не хочу быть пятым колесом в телеге. Сидеть на скамейке в таком возрасте не очень красиво. Я вовремя заканчиваю – не пересидел. Получается, травма стала каким-то знаком свыше.

– Вы стали инициатором или клуб? Когда у вас контракт заканчивался?

– 31 декабря. Я чувствовал силы продолжать, поступали предложения от средних команд из-за границы. Если бы это были хорошие команды – продолжил бы играть. Но эти варианты даже особо не рассматривал, в Украине тоже не хотел играть.

Решил – все. А менять решения я не люблю. Теперь надо двигаться дальше.

– С каким чувством заканчиваете карьеру?

– Еще не верится... Кажется, вот, скоро опять начнутся сборы... Я же, когда получил травму, купил себе абонемент в фитнес-клуб и почти каждый день еще индивидуально по 2 часа занимался. Подлечивал ногу, держал тонус. Мне не хватает игр, чтобы выплеснуть адреналин. Для меня все это непривычно было.