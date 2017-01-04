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Спорт
Футбол
3 января 17, 11:26
Бешикташ включит Бойко в сделку по Ракицкому
Ракицкий
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Очередной слух из Турции

"Бешикташ" очень настойчив с своем желании подписать защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Как передает Fanatik, "Шахтер" не готов отпустить защитника меньше, чем за 8 миллионов евро. "Орлы" в свою очередь ищут варианты, которые могли бы заинтересовать "горняков".

По данным издания, турецкий клуб готов сейчас заплатить 3 миллиона евро, а после окончания сезона передать "Шахтеру" права на Дениса Бойко. Сейчас руководство стамбульского клуба ждет ответ от руководства "Шахтера".

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагает за Ракицкого 15 миллионов евро. Отметим, что в СМИ была распространена информация, что "Шахтер" готов отпустить своего защитника за 30 миллионов евро.
UA-Football
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