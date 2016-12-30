Бешикташ готовит новое предложение по Ракицкому

"Бешикташ" не собирается отказываться от попыток подписать защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

По информации cnnturk.com, "орлы" сделали донецкому клубу предложение в 5 миллионов евро, однако "Шахтер" хочет получить в два раза больше денег. Президент "Бешикташа" Фикрет Орман в ближайшее время собирается улучшить предложение по Ракицкому.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагает за Ракицкого 15 миллионов евро. Отметим, что в СМИ была распространена информация, что "Шахтер" готов отпустить своего защитника за 30 миллионов евро.