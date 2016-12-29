Андрей Шевченко: Мы входим в 2017 год с хорошей перспективой

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги уходящего года.

— Каким для вас был 2016 год? Что почерпнули для себя в уходящем году?

— 2016 был тяжелым годом для моей страны. Мы со всем народом с тревогой следим за событиями на востоке Украины, желаем здоровья нашим героям, и мира и спокойствия в стране.

Футбольный год был также противоречив. Очень больно по амбициям игроков и болельщиков ударил провал национальной сборной в финальной части Евро-2016. К счастью в конце лета и начале осени мне с моим тренерским штабом удалось за короткий срок перестроить и обновить команду, и показать хорошие результаты. Мы входим в следующий год с хорошей перспективой.

– Какие цели ставите на 2017 год?

— Для нас сейчас важно продолжить развитие команды. Мы проводим омоложение коллектива, этот процесс продолжится в новом году. Мы ставим целью совершенствовать игру и при этом, что очень важно, добиваться результата.

— Что главное для Андрея Шевченко — красивая игра, которая будет радовать болельщиков, или результат превыше всего?

— Болельщиков радует результативная игра, в результате которой забивают мячи. Нельзя разделять игру и результат, это составляющие футбола. Играют ради мячей, ради побед. Сначала ставится игра, потом она приносит результат. Тут есть чёткая связь. Мы только начали играть по-новому, учимся доминировать на поле, и дальнейший прогресс должен принести плоды. Именно над этим мы работаем.

— Довольны ли вы той командой помощников, с которой работаете в сборной Украины?

— Конечно, ведь я сам занимался подбором тренерского штаба! Это прекрасные специалисты, каждый из них является авторитетом в своей сфере. У нас достаточно большой тренерский штаб. У нас есть возможность просмотреть много матчей с участием кандидатов в сборную, обсудить их выступления, проанализировать статистику. Это коллективная работа, хотя конечные решения и принимаются лично мною.

— Весь мир знает вас, как выдающегося форварда. Как вы считаете, почему в современной сборной Украины проблема с нападающими, и какие вы видите пути решения этой проблемы?

— Всё в мире происходит волнами. Бывает, что одновременно появляются сразу несколько талантливых исполнителей в определённом амплуа, а бывает, что сталкиваешься с дефицитом исполнителей на какую-то позицию. Это не признак времени, это обычная практика для футбола. Я уверен, пройдёт время, и мы заговорим уже по-другому.

— Видите ли новые имена для сборной Украины в 2017 году? Если да, то могли бы ли назвать имена футболистов, которые вольются в сборную в грядущем году?

— Это сложно предугадать, всё зависит от выступления футболистов в клубах. Если они показывают содержательную игру, и главное, демонстрируют свой класс на высоком уровне и на протяжении времени, то мы их обязательно вызовем в сборную. Осенью в четырех официальных матчах у нас дебютировали шестеро новичков. Это большое число, если вспомнить, что результат каждой встречи для нас был крайне важен. Так что и в дальнейшем мы открыты для свежих исполнителей, я уверен, что новые фамилии обязательно прозвучат.

— Говоря о борьбе за чемпионат мира-2018, как считаете, способна ли Украина выиграть группу отбора?

— В нашей группе шансы на выход имеют все. Впервые за многие годы Украина очутилась в очень сильной и ровной группе, сразу 4 команды выступали на Евро во Франции. Наверняка, решающими станут заключительные матчи осенью 2017 года. Мы ставим перед командой задачу выхода из группы. Даже больше — задачу победить в каждой игре. И это нормально, посмотрите на статистику игр в начале цикла, мы переигрывали за всеми компонентами каждого из соперников. Мы играли на выигрыш во всех поединках, дома и в гостях

— Предположим, Украина завоевала путевку на российский Мундиаль? Будете ли рассматривать вопрос бойкота чемпионата мира в связи с фактической войной между Украиной и Россией на Донбассе?

— Решение о выступлении на чемпионате мира надо принимать по факту, после окончания группового турнира. Мы только претендуем на выход из группы, у нас впереди ещё много других, чисто футбольных, тренерских решений. Мы делаем нашу футбольную работу, а остальное уже в компетенции Федерации футбола и руководства страны.

— Что пожелаете украинцам в 2017 году?

— Я хочу пожелать всем украинцам дома и за рубежом быть ближе друг к другу, помнить, что только вместе мы можем победить в войне, преодолеть это тяжелое время. И обязательно поддерживать сборную Украины, ведь мы играем для всех вас