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Спорт
Футбол
29 декабря 16, 20:17
Маркевич: Летом Марлос дал согласие играть за Украину
Марлос
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Мирон Маркевич - о возможной натурализации хавбека "Шахтера"

Мирон Маркевич прокомментировал возможную натурализацию бразильского полузащитника Марлоса.

- Свое мнение я сказал еще полгода назад. Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос. За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды.

Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие, - приводит слова Маркевича газета "Команда".
UA-Football
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