Маркевич: Летом Марлос дал согласие играть за Украину

Мирон Маркевич прокомментировал возможную натурализацию бразильского полузащитника Марлоса.

- Свое мнение я сказал еще полгода назад. Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос. За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды.

Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие, - приводит слова Маркевича газета "Команда".