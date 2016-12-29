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Спорт
Футбол
29 декабря 16, 17:18
Эллардайс готовит масштабную трансферную компанию
Эллардайс
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Главный тренер "Кристал Пэлас" серьезно взялся за дело.

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс в январе планирует сделать несколько покупок.

Как стало известно The Guardian, новоиспеченный рулевой "орлов" планирует провести масштабную трансферную кампанию в январе, которая позволит клубу с "Селхерст Парк" увеличить шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге.

Помимо этого, Эллардайс полон решимости отбить интерес к лидерам своей новой команды. Несмотря на то, что "Тоттенхэм" хочет сделать более выгодное предложение о покупке Захи, наставник "орлов" собирается наложить вето на продажу 24-летнего игрока.

Среди прочих Эллардайс рассматривает вариант с переходом левого защитника "Арсенала" Кирана Гиббса.

Также "Кристал Пэлас" посматривает на Тома Хаддлстоуна, представляющего "Халл".

UA-Football
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