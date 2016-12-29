Порошенко просят национализировать и ФК Днепр

Вчера на Официальном интернет-представительстве Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с просьбой национализации ФК "Днепр".

"В связи с утратой владельцем интереса к клубу, накоплением долгов перед игроками, тренерами и другим персоналом, угрозой ФИФА перевести клуб в низшую лигу из-за невыплаченных долгов, а также предстоящего снятия очков с клуба, предлагаем рассмотреть возможность спасения ФК "Днепр" (город Днепр) путем национализации и прикрепления ее к ПриватБанку, одним из владельцев которого ранее был нынешний владелец "Днепра" Игорь Коломойский", - говорится в петиции.

Отметим, что на данный момент петиция собрала 8 подписей из 25 тысяч, которые необходимы для обязательного рассмотрения ее главой Президентом.