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Спорт
Футбол
28 декабря 16, 16:43
Венгер ради Марко Ройса готов потратиться
Марко Ройс
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Лондонцы ищут замену Алексису Санчесу

"Арсенал" рассматривает вариант приглашения полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.

По информации Daily Mail, лондонцы попытаются подписать 27-летнего немецкого футболиста на случай, если не удастся продлить контракт с Алексисом Санчесом.

Издание отмечает, что на покупку хавбека "шмелей" Арсен Венгер готов выложить "мегасуму".

Отметим, что действующее соглашение Санчеса с "канонирами" истекает в июне 2018 года. Переговоры между игроком и "Арсеналом" по продолжении сотрудничества продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что стороны не могут договориться между собой об условиях нового соглашения.

Что касается Ройса, то в этом сезоне, старт которого он пропустил из-за травмы, он сыграл за "Боруссию" 6 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.
UA-Football
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