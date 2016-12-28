Венгер ради Марко Ройса готов потратиться

"Арсенал" рассматривает вариант приглашения полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.

По информации Daily Mail, лондонцы попытаются подписать 27-летнего немецкого футболиста на случай, если не удастся продлить контракт с Алексисом Санчесом.

Издание отмечает, что на покупку хавбека "шмелей" Арсен Венгер готов выложить "мегасуму".

Отметим, что действующее соглашение Санчеса с "канонирами" истекает в июне 2018 года. Переговоры между игроком и "Арсеналом" по продолжении сотрудничества продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что стороны не могут договориться между собой об условиях нового соглашения.

Что касается Ройса, то в этом сезоне, старт которого он пропустил из-за травмы, он сыграл за "Боруссию" 6 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.