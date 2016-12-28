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Спорт
Футбол
28 декабря 16, 13:51
Китайцы дают за Тайсона 20 миллионов евро
Тайсон
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Кроме того, бразильцем заинтересовался Зенит

Полузащитник "Шахтера" Тайсон не заинтересован в продолжении карьеры в стамбульском "Фенербахче".

Об этом утверждает агент хавбека. Он также подтверждает, что переговоры по поводу нового контракта бразильца с руководством "горняков" не дали результатов.

По информации fotospor.com, чтобы заинтересовать Тайсона наставник "Фенербахче" Дик Адвокаат пригласил бразильца в Стамбул.

Однако у турецкого клуба по данным издания появились серьезные конкуренты. Интерес проявляет "Зенит", его наставник Мирча Луческу хочет вернуть бразильца под свое руководство. Но самый главный соперник "канареек" неизвестный китайский клуб, который предлагает за хавбека "горняков" 20 миллионов евро за трехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что "Фенербахче" готов выложить за 28-летнего бразильца 7 миллионов евро.
UA-Football
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